О компании

Продажа и доставка высококачественного бетона – главная задача ООО «БЕТОН ЕКБ».

Компания ООО «БЕТОН ЕКБ» осуществляет продажу и доставку бетона и раствора большими и маленькими миксерами в Екатеринбурге и Свердловской области. А также предоставляем услуги автобетононасоса.

У нас Вы сможете купить бетон разных марок – от М100 до М450; класса прочности — от В7,5 до В35; водостойкости – от W4 до W8. Звоните, и наши специалисты ответят на все Ваши вопросы.