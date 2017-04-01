Доставка бетона в Екатеринбурге
Высокое качество
На все позиции выдаются паспорта качества. Мы предоставляем полную техническую документацию
Доставка до объекта
Мы можем поставить в работу до 50 автомобилей и обеспечить прокачку сразу несколькими насосами (длина стрел от 16м до 58м, дальность до 100 м.п.).
Минимальные сроки
Четкое соблюдение сроков - одно из важнейших преимуществ. Мы постоянно работаем над увеличением скорости выполнения заказов.
Низкая цена
Мы постоянно отслеживаем рыночные тенденции и всегда готовы предложить своим клиентам одни из лучших цен
Выберите категорию раствора
Обратившись в нашу компанию, Вы получите продукцию отличного качества в необходимых количествах и с доставкой.
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Другие растворы
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О компании
Продажа и доставка высококачественного бетона – главная задача ООО «БЕТОН ЕКБ».
Компания ООО «БЕТОН ЕКБ» осуществляет продажу и доставку бетона и раствора большими и маленькими миксерами в Екатеринбурге и Свердловской области. А также предоставляем услуги автобетононасоса.
У нас Вы сможете купить бетон разных марок – от М100 до М450; класса прочности — от В7,5 до В35; водостойкости – от W4 до W8. Звоните, и наши специалисты ответят на все Ваши вопросы.Подробнее
Аренда Автобетононасоса (АБН)
На сегодняшний день нет более эффективного способа укладки бетона, чем автобетононасос.
Автобетононасосы позволяют повысить скорость подачи бетона сложной конструкции и в трудодоступные места (бетонирование фундамента, перекрытий, стен и т.д.), что обеспечивает сокращение времени строительных работ, трудозатрат и повышает эффективность.Подробнее
Отзывы
Самодельный бетон делать невыгодно сейчас вот и пришлось заказывать. Боялся что будет много мороки с доставкой и оплатой, но все было очень правильно. Спасибо!
- Отличный сервис, все как и обещали — доставили день в день, даже минута в минуту. Бетон рассчитали заранее, хватило. Спасибо!
Большое спасибо! Ребята — молодцы, работали профессионально, четко, слаженно, быстро, аккуратно и с позитивным настроением. Потребовалось довольно большое количество бетона для строительных нужд. Всего хватило. Обязательно порекомендую компанию своим друзьям!
Мы знаем, не только как приготовить бетон, но и как выполнить доставку до потребителя с сохранением всех первоначальных характеристик. Как результат, наша компания поставляет бетон в Екатеринбурге по низким ценам и с гарантией качества. У нас вы можете купить бетон по лучшим ценам. Контактная форма