Доставка бетона в Екатеринбурге

Высокое качество

На все позиции выдаются паспорта качества. Мы предоставляем полную техническую документацию

Доставка до объекта

Мы можем поставить в работу до 50 автомобилей и обеспечить прокачку сразу несколькими насосами (длина стрел от 16м до 58м, дальность до 100 м.п.).

Минимальные сроки

Четкое соблюдение сроков - одно из важнейших преимуществ. Мы постоянно работаем над увеличением скорости выполнения заказов.

Низкая цена

Мы постоянно отслеживаем рыночные тенденции и всегда готовы предложить своим клиентам одни из лучших цен

Выберите категорию раствора

Обратившись в нашу компанию, Вы получите продукцию отличного качества в необходимых количествах и с доставкой.

Раствор

Бетон

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Керамзитобетон

Раствор

Известковый

Раствор

Цементный

 

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БЕТОН М100

2 200Р
В7, 5 F50-F75 W4
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БЕТОН М150

2 350Р
В7, 5 F50-F75 W4
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БЕТОН М200

2 550Р
БСГ B15 W2 F75 П3-П5
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БЕТОН М250

2 750Р
БСГ B15 W2 F75 П3-П5
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БЕТОН М300

2 900Р
В22,5 W8
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БЕТОН М350

3100Р
В22,5 W8
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Другие растворы

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Известковый раствор

2200Р
Готовый раствор с доставкой
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Керамзитобетон

3120Р
Готовый раствор с доставкой
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Цементный раствор

3100Р
Готовый раствор с доставкой
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О компании

Продажа и доставка высококачественного бетона – главная задача ООО «БЕТОН ЕКБ».

Компания ООО «БЕТОН ЕКБ» осуществляет продажу и доставку бетона и раствора большими и маленькими миксерами в Екатеринбурге и Свердловской области. А также предоставляем услуги автобетононасоса.

У нас Вы сможете купить бетон разных марок – от М100 до М450; класса прочности — от В7,5 до В35; водостойкости – от W4 до W8. Звоните, и наши специалисты ответят на все Ваши вопросы.

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Аренда Автобетононасоса (АБН)

На сегодняшний день нет более эффективного способа укладки бетона, чем автобетононасос.

Автобетононасосы позволяют повысить скорость подачи бетона сложной конструкции и в трудодоступные места (бетонирование фундамента, перекрытий, стен и т.д.), что обеспечивает сокращение времени строительных работ, трудозатрат и повышает эффективность.

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Отзывы

  • Отзыв клиента БЕТОН ЕКБ
    Самодельный бетон делать невыгодно сейчас вот и пришлось заказывать. Боялся что будет много мороки с доставкой и оплатой, но все было очень правильно. Спасибо!
    Павел
    Домовладелец
  • Отзыв клиента БЕТОН ЕКБ
    Отличный сервис, все как и обещали — доставили день в день, даже минута в минуту. Бетон рассчитали заранее, хватило. Спасибо!
    Игорь
    Строитель
  • Отзыв клиента БЕТОН ЕКБ
    Большое спасибо! Ребята — молодцы, работали профессионально, четко, слаженно, быстро, аккуратно и с позитивным настроением. Потребовалось довольно большое количество бетона для строительных нужд. Всего хватило. Обязательно порекомендую компанию своим друзьям!
    Виктор Сергеевич
    Домовладелец
Мы знаем, не только как приготовить бетон, но и как выполнить доставку до потребителя с сохранением всех первоначальных характеристик. Как результат, наша компания поставляет бетон в Екатеринбурге по низким ценам и с гарантией качества. У нас вы можете купить бетон по лучшим ценам. Контактная форма
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